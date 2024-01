Supermarkt ontruimd vanwege lekkende koeling

zo 7 januari 2024, 13.50 uur

HARKEMA - Vanwege een lekkende koeling is zondagmiddag de Poiesz aan de Bouwe Harkemastrjitte in Harkema ontruimd. De koeling lekte een speciaal soort gas, waardoor het niet meer veilig was in de supermarkt.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en denietsvermoedende klanten werden rond 13.00 uur naar buiten begeleid.

Voor zover bekend raakte niemand onwel door het gas. Wel kwam de AGS, Adviseur Gevaarlijke Stoffen, van de brandweer ter plaatse om metingen te doen. De adviseur wist met zijn meetapparatuur waarden te meten waaruit bleek dat er sprake was van een lekkage.

Nadat de brandweer iets meer dan een uur ter plaatse is geweest, vertrokken ze weer nadat de monteur ter plaatse was gekomen om het lek te repareren.

Het is niet de eerste keer dat een koeling in deze Poiesz voor problemen zorgt. In zowel augustus als oktober vorig jaar werd de winkel ook al ontruimd vanwege hetzelfde probleem.

