Drukte bij kerstboominzameling in Kollum

za 6 januari 2024, 17.52 uur

KOLLUM - Oude kerstbomen konden zaterdagmorgen ingeleverd worden op het Maartensplein in Kollum. Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur konden de kerstbomen worden ingeleverd. Er stonden vrijwilligers van Plaatselijk belang Kollum klaar om de kerstbomen in ontvangst te nemen. In ruil voor elke ingeleverde boom kreeg je een waardebon met een lotnummer ter waarde van € 0,50.

De Kollumer jeugd was al vroeg bezig met kerstbomen ophalen in het dorp. Sommigen brachten de boom met een stuk touw achter de fiets of achter of op de auto naar het verzamelpunt. Er werd totaal 70 kerstbomen ingeleverd. De gemeente zorgt dat de bomen worden opgehaald.

De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2024 worden ingeleverd bij de top1toys in Kollum, de Blokker in Kollum en Dokkum en de Intertoys in Dokkum. Aan elke waardebon zit een lotnummer vast, bewaar deze goed. Per deelnemend dorp/wijk wordt een prijs van € 25,- verloot.

Op woensdag 17 januari wordt bekendgemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen. De uitslag wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina in de krant en op Facebook. De prijsuitreiking is op woensdag 31 januari 2024 om 16.00 uur in de kantine van het gemeentehuis in Dokkum.

