Albert Heijn stopt met de verkoop van tabak

vr 5 januari 2024, 8.00 uur

LEEUWARDEN - Supermarktketen Albert Heijn is per 1 januari gestopt met de verkoop van tabak en aanverwante producten in alle eigen winkels in Nederland.

Steeds meer plekken worden rookvrij en sigaretten worden op steeds minder plekken verkocht. Ook Albert Heijn zet zich in voor de rookvrije generatie.

Vooruitlopen op wetgeving

De overheid heeft aangekondigd op 1 juli 2024 de tabaksverkoop bij supermarkten te willen stoppen. Albert Heijn kiest ervoor om een half jaar eerder te stoppen.

Keuzevrijheid

Sinds 1 juli 2023 is Albert Heijn gestopt met de online verkoop van tabak en aanverwante artikelen. Het afgelopen half jaar heeft Albert Heijn alles in gang gezet om vanaf 1 januari 2024 te kunnen stoppen met de verkoop van deze producten.

Franchisenemers

De franchisenemers van Albert Heijn zijn gevraagd mee te gaan in dit besluit. Het staat franchisenemers, als zelfstandig ondernemers, vrij de keuze te maken eerder te stoppen met de verkoop van tabak. Een is per 1 januari gestopt met de verkoop, anderen doen dat wanneer de wet, naar alle waarschijnlijkheid, op 1 juli 2024 van kracht is.

AH to go winkels

Voor de BP-tankstations met AH to go winkels geldt dezelfde keuzevrijheid. BP is een zelfstandige organisatie en franchisenemer van Albert Heijn. De AH to go winkels worden bemand door medewerkers van BP.

De wettelijke verplichting voor het stoppen met de verkoop van rookwaren op tankstations is 2030.

