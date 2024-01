Zeven retentiepolders opengezet voor wateropslag

do 4 januari 2024, 13.06 uur

BURGUM - Wetterskip Fryslân zet op deze donderdag zeven retentiepolders in voor het tijdelijk opslaan van water. Dat is nodig om greep te houden op de waterstand in de Friese boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie.

4 miljoen kubieke meter

De retentiepolders die worden ingezet liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam.

Deze gebieden kunnen samen ongeveer 4 miljoen kubieke meter water bergen. Door ze te laten vollopen kan een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met 3 centimeter voorkomen.

Om ze te kunnen gebruiken worden de retentiepolders afgesloten van de bemaling. Hierna wordt met het openen van schuiven boezemwater ingelaten, tot het waterniveau in de polders gelijk is aan dat in de boezem. Het gebufferde water kan op een later tijdstip weer gecontroleerd worden weggemalen naar de boezem.

Gemalen draaien op volle toeren

Er is bewust gekozen voor het inzetten van zeven polders in de oostelijke helft van de provincie. De afgelopen dagen is hier door de westenwind veel water naartoe gestuwd. Door deze polders te gebruiken wordt de hoeveelheid water gereduceerd die terugstroomt naar het zuidwesten van de provincie. Daar draaien het Hooglandgemaal en het Woudagemaal op volle toeren om water naar het IJsselmeer te pompen.

Boezemstand op 31 centimeter -NAP

De gemiddelde waterstand in de boezem was vanochtend opgelopen naar 31 centimeter beneden NAP. Normaal geldt een streefpeil van 52 centimeter – NAP. De verwachting is dat het waterniveau de komende dagen nog een paar centimeter zal oplopen. Vrijdag wordt nog regen verwacht.

Vanaf vandaag is het weer goed mogelijk om via het Lauwersmeer te spuien naar de Waddenzee. De afgelopen dagen waren de mogelijkheden hiervoor minimaal door de hoge zeewaterstand. De verwachting is dat dit de komende dagen verlichting zal brengen.