Dit zijn de populairste gekozen kindernamen in Friesland

do 4 januari 2024, 10.40 uur

BURGUM - De tijd van Femke, Sjoukje, Jelle, Douwe, Nynke en Fokke is voorbij. Friese ouders kiezen tegenwoordig andere namen. In 2023 waren de namen Hidde en Lieke het meest populair.

Dat blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Deze namen stonden vorig jaar ook al bovenaan.

In geen enkele andere provincie staat Hidde in de top 10, en Lieke is ook een 'noordelijke naam'. Lieke zien we alleen terug in de top 10 van Groningen en Drenthe.

Noah en Julia

Over heel Nederland waren Noah en Julia de namen die het vaakst werden gekozen. De genderneutrale naam die landelijk het vaakst werd gekozen, was Riley. Die naam werd aan 84 meisjes en 82 jongens gegeven. Een goede nieuwkomer in de top 10 van populaire jongensnamen is Noud.

Top 10 Jongensnamen

2023 2022 2021 2020 Hidde Hidde Jurre Jurre Jurre Jurre Hidde Jesse Noah Sem Daan Hidde Noud Jesse Jesse Jelte Jens Melle Jelte Jens Jesse Liam Noah Lars Luca Milan Sem Finn Sem Finn Melle Niek Daan Luuk Jens Levi Jelte Noud Fedde Liam

Top 10 Meisjesnamen