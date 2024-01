Alweer 27 jaar geleden sinds de laatste Elfstedentocht

do 4 januari 2024, 10.07 uur

LEEUWARDEN - Het is vandaag precies 27 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht van start ging en voorlopig staan geen lange vorstperioden in de vooruitzichten. Dat meldt Weeronline. Door klimaatverandering wordt de kans op een Elfstedentocht met het jaar kleiner. Aan het einde van deze eeuw is de kans zelfs verwaarloosbaar klein.

De Elfstedentocht van 1997 is de laatste keer dat de Tocht der Tochten is gereden. De koudste Elfstedentocht, ook wel bekend als 'de hel van 63', is alweer ruim 60 jaar geleden. Deze werd gereden in één van de koudste winters die Nederland ooit gekend heeft. Deze winter was zo koud dat je met je auto over het IJsselmeer kon rijden. De gevoelstemperatuur lag tijdens de Elfstedentocht tussen -15 en -18 graden.



Deze lage temperaturen zijn we al lange tijd niet meer gewend. De laatste tijd hebben we zelfs te maken gehad met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.



De komende tijd daalt de temperatuur wel, maar vandaag is het nog relatief zacht met maxima die uitkomen tussen 5 en 10 graden. Normale waarden voor begin januari liggen rond een graad of 5.

De vooruitzichten naar volgende week en de tweede helft van januari zien er voor schaatsweer wel positief uit. Ook volgende week vriest het regelmatig in de nachten en maandag en dinsdag komt de temperatuur ook overdag nauwelijks boven het vriespunt uit. Later in de week blijft de vorst in de nachten aanwezig, maar overdag komt de temperatuur waarschijnlijk wel enkele graden boven nul uit.

Hoe groot is de kans op een Elfstedentocht?

Door klimaatverandering worden onze winters steeds milder. Sneeuwdagen worden zeldzamer en ijsdagen zijn alles behalve een gegeven in onze huidige winters. Hierdoor wordt de kans op een Elfstedentocht steeds kleiner.

Toch komen er ook in een opgewarmd klimaat nog steeds koude periodes voor. Zo ook in februari 2021, toen er voor een korte periode ook op grote plassen zoals op Loosdrecht kon worden geschaatst. Als we te maken hebben met een noorden- of oostenwind kan het nog steeds erg koud worden in onze omgeving. Toch is deze aangevoerde lucht wel minder koud dan bij een vergelijkbare situatie in het verleden. Het noordpoolgebied is inmiddels al bijna vier graden opgewarmd. De opwarming gaat daar extra hard.

Poll: Komt er ooit nog een Elfstedentocht?