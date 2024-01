Inzameling oude kerstbomen in Noardeast-Fryslân

wo 3 januari 2024, 15.48 uur

DOKKUM - Op zaterdag 6 januari 2024 van 10.00 - 12.00 uur start de kerstbomenactie in de gemeente Noardeast-Fryslân. Oude kerstbomen kunnen ingeleverd worden op een locatie in de buurt.

Bijna alle dorpen in de gemeente doen mee. Alle dorpsbelangen hebben bericht gekregen. In de deelnemende dorpen staan vrijwilligers klaar om de kerstbomen in ontvangst te nemen. In ruil voor iedere ingeleverde boom is er een lootje en een waardebon met de waarde van €0,50.

Oproep voor de jeugd

In veel dorpen en wijken is de jeugd actief om huis aan huis kerstbomen in te zamelen. De gemeente stimuleert dit van harte. Op deze manier kunnen de jongeren meerdere lootjes/waardebonnen verzamelen.

Zonder vrijwilligers

Niet alle dorpen doen mee aan de actie. U kunt daar wel uw boom inleveren op het inleverpunt, maar ontvangt geen lootje/waardebon. In de lijst staat welke locaties dit betreft.

Locaties

Aldwâld Parkeerplaats Basisschool de Tarissing Blije Stationsweg tegenover kerk Boarnwird - Raard Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Polle Brantgum - Foudgum - Waaxens Dorpshuisplein Roasterwei Burdaard - Jislum Parkeerplaats Sportpark De Swellen Burum Dorpshuis Toutenburg, Doctor Meihuizenstraat 2 De Trieme Verenigingsgebouw de Bazuin, De Triemen 29 Dokkum - Binnenstad Op de Zijl Dokkum - Fonteinslanden Parkeerterrein Liudgerleane Dokkum Fugellân Parkeerterrein Kalkhuisplein (nabij de bibliotheek) Dokkum - Trije Terpen Op de grasstrook tegenover Alde Terp 11 Dokkum Dokkum - Jantjezeepolder Parkeerplaats Tolhuispark (Nabij zwembad) Eanjum Het parkeerterrein bij MFA de Dobbe Easternijtsjerk Sportpark de Fiver Eastrum Naast Dorpshuis de Tarin Ferwert - Hegebeintum Speeltuin 'de Wildebras' - hoek van de Elingawei en de J. Wildeboerstraat Hallum Parkeerplaats It Blikkelân Holwert Parkeerplaats Coöp, Fonteinstrjitte Ie Parkeerterrein bij sportveld de streng in Ie Ingwierrum Parkeerplaats naast de begraafplaats aan de Bûtendykswei Kollum Maartensplein, parkeerplaats van der Bijhal Kollumerpomp Aan de achterkant van het Trefpunt, Foijingaweg 17 Kollumersweach Kleine parkeerplaats Sporthal Skoallestrjitte Mitselwier Jeugdhonk de Oanrin aan de Singel 6 Mitselwier Moarre - Ljussens Verzamelplaats Moarsterwei 1 Ljussens Nes Ids de beerstrjitte 7 Nes Nijewier - Wetsens Parkeerstrook voor het kaatsveld Peazens - Moddergat Parkeerplaats van de Kokentûn Sweagerbosk Camping de Dobbe Spoarbuorren Sud 2 Ternaard Parkeerterrein Holwerterdyk (nabij rijwielhandel AWT) Wânswert Parkeerplaats bij El Dorado dorpshuis aan de Buorren Warfstermolen Dorpshuis Molenfenne 4 Warfstermolen Westergeast Hoek Kalkhuswei-Bumawei Wierum Op de Breedte

De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2023 worden ingeleverd bij:

De Blokker in Dokkum en Kollum

Top1Toys in Ferwert en Kollum

Nynstyles in Dokkum



Aan elke waardebon zit een lotnummer vast, bewaar deze goed. Per deelnemend dorp/wijk wordt een prijs van € 25,- verloot. Op woensdag 17 januari wordt bekendgemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen. De uitslag wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina in de krant en op Facebook.

De prijsuitreiking is op woensdag 31 januari 2024 om 16.00 uur in de kantine van het gemeentehuis in Dokkum. Dit wordt gedaan door de betrokken wethouder Hanneke Jouta.