Start van het Groot Nederlands Johannes de Heer koor

wo 3 januari 2024, 15.05 uur

WALTERSWALD - Op maandag 15 januari is de eerste repetitie van het projectkoor ‘Groot Nederlands Johannes de Heer koor’ o.l.v. Wilbert Magré in de Gereformeerde Kerk

(Foarwei 27) te Wâlterswâld. De avond is van 20.00 t/m 21.30 uur met tussendoor een gezellige pauze.

Door het hele land vinden in de maanden januari t/m maart op negen verschillende oefenlocaties repetities plaats om daarna met alle locaties een groot samengesteld koor te vormen en concerten te geven.

Concerten staan gepland in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes, de Sint Maartenskerk te Zaltbommel en in de Grote Kerk van Apeldoorn. Ook is er de mogelijkheid om als zanger of publiek mee te gaan met een concertreis naar Parijs in mei 2024.

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te zingen in een groot projectkoor? Zing mee met het Groot Nederlands Johannes de Heer koor o.l.v. Wilbert Magré! Meer informatie en aanmelden kan via: www.johannesdeheerkoor.nl