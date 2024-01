Noardeast-Fryslân wil twee vliegtuigwrakken bergen

wo 3 januari 2024, 12.18 uur

FERWERT - De gemeente Noardeast-Fryslân is van plan om twee vliegtuigwrakken te bergen die zijn neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog. De reden is dat in beide vliegtuigen nog de stoffelijke resten van de bemanningsleden aanwezig zijn. Het college van B&W wil dat deze worden geborgen.

Het gaat om een Engelse Vickers Wellington en een Duitse Messerschmitt. Op 11 januari 2024 wordt de raad hierover geïnformeerd. De besluitvorming door de raad is op 1 februari en de bergingen zullen dan tussen juli en oktober 2024 plaatsvinden.

Holwert en Hallum

De vergunningen en ontheffingen moeten dan wel op tijd klaar zijn. Als hierin iets tegenzit, dan wordt er geschoven met de planning. Het wrak van de Vickers Wellington ligt in de zeedijk bij Holwert en de Duitse Messerschmitt ligt buitendijks op het Noarderleech bij Hallum.

Bij de bergingen zijn diverse partijen betrokken waaronder het Ministerie van Defensie, de Bergings-en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL), de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF), Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en lokale partijen.

'Wichtich'

De berging wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Burgemeester Johannes Kramer vindt het belangrijk dat de berging wordt uitgevoerd:"Oarloch is freeslik. Alle slachtoffers, fan hokker nasjonaliteit dan ek, hawwe rjocht op in grêf. Nimmen fertsjinnet it om sûnder namme earne yn it fjild te lizzen. It is ek tige wichtich foar de neibesteanden. Want de slachtoffers wiene ek man, heit, broer, soan of omke. Dêrom is it wichtich dat sawol de berging as ek de begraffenis fan de slachtoffers respektfol en weardich plakfine sille."

Eerder berging bij Warten

De bergingen maken deel uit van het Nationaal Programma Kansrijke Vliegtuigbergingen. Eerder werden ook al op andere plekken vliegtuigwrakken geborgen. Zo werd in september 2017 een Lancaster opgegraven bij Warten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog resten in de Nederlandse bodem. Uit onderzoek blijkt dat op 30 tot 50 plaatsen in Nederland zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig zijn.

Het Nationaal Programma ondersteunt de gemeenten waar deze zogenaamde \'kansrijke bergingen’ zich bevinden, met geld en advies. Wel moet de desbetreffende gemeente het geld eerst voorschieten.