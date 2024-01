Zaterdag kerstboominzameling in de gemeente

wo 3 januari 2024, 9.55 uur

DAMWALD - Zaterdag aanstaande is de kerstbomenactie in de gemeente Dantumadiel. Deze wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur. Oude kerstbomen kunnen ingeleverd worden op een locatie in de buurt.

In de deelnemende dorpen staan vrijwilligers klaar om de kerstbomen in ontvangst te nemen. In ruil voor iedere ingeleverde boom is er een lootje en een waardebon met de waarde van 50 eurocent.

Oproep voor de jeugd

In veel dorpen en wijken is de jeugd actief om huis aan huis kerstbomen in te zamelen. We stimuleren dit van harte. Op deze manier kunnen de jongeren meerdere lootjes/waardebonnen verzamelen.

Waardebonnen

De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2023 worden ingeleverd bij de Maxx Damwâld en de DA Drogisterij in Feanwâlden. Aan elke waardebon zit een lotnummer vast, bewaar deze goed.

Prijs

Per deelnemend dorp/wijk wordt een prijs van 25 euro verloot. Op 17 januari wordt bekendgemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen. De uitslag wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina in de krant en op Facebook.

De prijsuitreiking is op maandag 29 januari 2024 om 16.00 uur in de kantine van het gemeentehuis in Damwâld.

Locaties in Dantumadiel

Broeksterwâld Parkeerplaats kerkhof patrimoniumwei Damwâld Parkeerterrein Badhúswei (bij de sportvelden) De Falom Haadwei 5 De Falom De Westereen Sportloane parkeerterrein naast zwembad (marktterrein) Rinsumageast Tsjerkestrjitte ter hoogte van de Piip Feanwâlden Boartersplak De Iken

Kunt of wilt u niet meedoen met de kerstbomenactie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.