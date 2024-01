Fietspad bij gemeentehuis stroomt vol met water

di 2 januari 2024, 22.16 uur

BURGUM - Het fietspad in de bocht bij het gemeentehuis in Burgum is grotendeels niet meer toegankelijk. Door de wind van storm Henk waait het water in één grote plas.

Uit voorzorg zette de gemeente Tytsjerksteradiel hekken rondom de situatie zodat fietsers niet voor onaangename verrassingen komen te staan.