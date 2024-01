Automobilist in botsing met fietser in Burgum

di 2 januari 2024, 20.16 uur

BURGUM - Een fietser raakte dinsdagavond gewond bij een aanrijding in Burgum. Het ongeval vond omstreeks 19.40 uur plaats op de kruising van de Kwekersstrjitte met de Schoolstraat.

De fietser was op een racefiets en reed over de Kwekerstrjitte in noordelijke richting. De automobilist uit Kollum, komende vanaf de Schoolstraat (centrum), was op weg naar huis.

Op dat moment kwamen de twee met elkaar in botsing. De automobilist laat weten dat hij bijna stilstond toen het ongeval gebeurde en hij had de fietser (in zwarte kleding) over het hoofd gezien. Volgens de bestuurder reed hij zonder licht. Andere betrokkenen betwisten dat.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om het slachtoffer op te vangen. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

