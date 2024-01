Code geel dinsdagavond voor storm Henk

di 2 januari 2024, 12.24 uur

LEEUWARDEN - De eerste storm in Nederland voor 2024 is een feit. Dinsdagavond en -nacht zal storm Henk flink gaan waaien. Op veel plekken in Nederland is daarom code geel afgegeven. Door de windstoten kan het verkeer hinder ondervinden.

In Friesland is code geel van kracht tussen 20.00 uur en 4.00 uur. Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten, tot wel 85 km/u. Op de Waddeneilanden kan het zelfs oplopen tot 110 km/u. Verder is code geel van kracht voor de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland.