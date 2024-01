Topjaar voor Natuurmuseum Fryslân met 80.000 bezoekers

di 2 januari 2024, 11.29 uur

LEEUWARDEN - In 2023 vierde het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden het 100-jarig jubileum met een uitgebreid programma aan tentoonstellingen en activiteiten. Dat heeft geresulteerd in een topjaar met een bezoekersaantal van maar liefst 80.000.

Het Oudejaar werd feestelijk afgesloten toen op 31 december de 80.000e bezoeker over de drempel stapte. Jan en Greet van der Schaaf uit Drachten werden door directeur Froukje Hernamdt verrast met bloemen, een goodybag en gratis entree. Ze kwamen het museum bezoeken samen met hun drie kleinzonen Karsten, Ruben en Thomas uit Sneek.

Gemiddeld bezoeken zo’n 50.000 tot 55.000 mensen jaarlijks het museum, dit jaar lag dat een stuk hoger namelijk 80.043. Dat maakt 2023 het één na drukst bezochte jaar van een eeuw Natuurmuseum (alleen 2015 had meer bezoekers: door de tentoonstelling Animal Inside Out waren er dat jaar ruim 96.000).

Belangrijkste trekker dit jaar was de expositie T. rex in Town, een samenwerking met Naturalis Biodiversity Center in Leiden. In de maanden juli en augustus waren er dagen dat de dino-expositie ruim 1000 bezoekers per dag trok. Daarnaast was er een drukbezochte herfstvakantie rond zwerfafval en ook de ijsbaan in de kerstvakantie is een succes.

Nieuwe plannen

Voor 2024 staat er ook weer van alles op stapel: een Geologisch weekend over fluorescerende mineralen op 20 en 21 januari, Zet \'m op (een tentoonstelling rond het Nationaal Kampioenschap Prepareren) vanaf 10 februari en een grote projectie van lichtfestival LUNA van 1 t/m 3 februari.

De voorjaarsvakantie staat in het teken van Mijn Miniatuur Museum: kinderen maken een mini-museum voor hun eigen verzameling. In maart lanceert het museum een nieuw initiatief: de Kunstmaand waarin drie kunstenaars in het atrium werken en exposeren. En dat is nog maar het begin van het jaar.

Gratis dinsdag

Afgelopen jaar heeft het museum iedereen getrakteerd op de gratis donderdag. En er is goed nieuws: ook dit jaar komt er een gratis dag. In 2024 is er de gratis dinsdag, zodat mensen die niet op de donderdag konden komen nu ook deze mogelijkheid hebben.

De gratis dinsdag geldt voor alle dinsdagen die buiten de officiële schoolvakanties vallen (zoals gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid voor de regio’s Noord, Midden en Zuid). De eerste is dus al op 9 januari. En er is een verrassing: de ijsbaan blijft staan tot en met de eerste gratis dinsdag.

Meer informatie over het museum: www.natuurmuseumfryslan.nl