Huis van de maand: Joute van der Meerweg 7

ma 1 januari 2024, 14.24 uur

SUMAR - In het mooie buitengebied van Sumar staat verscholen tussen prachtige eeuwenoude eiken deze prachtige zorgvuldig onderhouden woonboerderij. Met de naamd ''Ikenhiem'' en met zijn enorme vrijstaande schuur (ca. 121m2) een groot theehuis, diverse bergingen, weiland en tuin op een indrukwekkend perceel van maar liefst 7.360m2 aan eigen grond.

De boerderij traditioneel gebouwd in 1963 biedt u een groot gebruiksoppervlak van 266m2! Het geheel is goed onderhouden, voorzien van dubbele beglazing, goed schilderwerk aan de buitenzijden en wordt verwarmd door een cv-ketel uit 1997 en een speksteenkachel van Tichelaar.

De indeling van deze boerderij is als volgt: Entree, hal, werkkamer, de sfeervolle lichte tuingerichte woonkamer met de Tichelaar speksteenkachel, vide een trap naar de eerste verdieping, de kelder, de woonkeuken met een nette keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur, het toilet met fontein, een slaapkamer van ca. 19m2 met kastenwand, de badkamer met hoekbad, douchecabine, wastafelmeubel en wandcloset. slaap/werkkamer, achterhal met achterentree, aansluitend een berging en de bijkeuken.

Eerste verdieping:

Een royale open overloop met aansluitend drie slaapkamers van resp. ca. 23, 21 en 14m2. de slaapkamer van 14m2 heeft een volledige badkamer inrichting met een douchecabine, een toilet en wastafelmeubel.

Tweede verdieping:

Met vlizotrap te bereiken bergzolder.

Buitenom:

Het gehele terrein is tot in de puntjes verzorgd en onderhouden.

Naast de woning staat de grote robuuste jonge schuur met aangebouwde garage van ca. 121m2 en het beschikt over een grote zolderruimte van ca. 53m2. Deze schuur is uitemate geschikt voor dubbele bewoning.

Achter het woonhuis staat het charmante theehuis van ca. 38m2 die u een fraai overzicht over het perceel biedt. Aan de zijkant van het perceel staan aansluitend 10 bergingen voor opslag van diverse goederen. Uiteraard is het perceel geschikt voor het houden van kleinvee of andere ruimte vragende hobby's. Hiervoor is onder andere een als hooikiep gebouwde overkapping en het naast gelegen weiland ingericht.

Sumar is een gezellig dorp met een actieve dorpsvereniging, een basisschool, dorpshuis, openbaar vervoer, een haven en sportvoorzieningen. Het is centraal gelegen aan het Bergumermeer en goede uitvalswegen naar o.a. Drachten, Leeuwarden, Dokkum en Burgum.

Het naastgelegen dorp Burgum heeft een uitgebreid voorzieningsniveau, hier vindt u alles voor het dagelijks gebruik. Een bijzondere karakteristieke locatie die zelden wordt aangeboden.

Neem de tijd om de foto's en video te bekijken voor een eerste indruk, maar de beste manier om de volledige charme en potentie van deze plek te ervaren, is door een bezichtiging ter plaatse.

De flexibele makelaars leiden u graag rond op deze unieke locatie aan de Joute van der Meerweg 7 te Sumar Wacht niet langer en maak vandaag nog een afspraak om uw droomhuis te ontdekken! Klik hier voor meer informatie over de woning.