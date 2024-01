Oudjaarsstunt met spaceshuttle in Haskerhorne

ma 1 januari 2024, 13.49 uur

HASKERHORNE - Oudjaarsploeg Geitefok de Wiite Sik haalde een spaceshuttle naar Haskerhorne. De ploeg geeft hiermee kritische noot over langdurige wegwerkzaamheden in het dorp.

Zowel de oudjaarsploeg als de bewoners en omwonenden is namelijk het langdurige wegwerk aan de Jouster- en Haulsterweg beu. "Schiet ons maar naar de maan!" is de reactie van de Geitefok de Wiite Sik.

Wegwerkzaamheden

De wegwerkzaamheden in Haskerhorne zijn gestart sinds september 2022, met een oorspronkelijke opleveringsdatum in eind juli 2023. De situatie van omleidingen, irritaties en mislukking duurt al langer dan een jaar en heeft Haskerhorne in een ongemakkelijke positie gebracht. "Helaas kunnen we vaststellen dat de gestelde doelen niet zijn behaald, maar het geduld van de dorpsbewoners en omwonenden zijn wel op de proef gesteld."

Inspiratie uit HEA! aflevering

Geitefok de Wiite Sik van Haskerhorne heeft inspiratie opgedaan uit de HEA! aflevering over de spaceshuttle van het Zwartecross team "al nozems in space" uit Oldelamer. De situatie in Haskerhorne heeft de oudjaarsploeg op het idee gebracht om ze symbolisch naar de maan te schieten als ongenoegen tegen de langdurige werkzaamheden.