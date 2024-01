Nieuwjaarsduik Burum staat in teken van KWF

ma 1 januari 2024, 13.29 uur

BURUM - Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast Fryslân gaf op nieuwjaarsdag het startschot voor de 26e editie van de Nieuwjaarsduik in Burum. Hij deed dit om 12.00 uur. De duik werd zoals gewoonlijk gehouden in haven De Dwinger.

Deze editie was een bijzondere editie namelijk voor de familie Scheeres, zij doen mee voor de KWF kankerbestrijding omdat vorig jaar bij een gezinslid borstkanker werd geconstateerd, na vele behandelingen is de kanker genezen. De familie wilde graag op deze manier steun en medeleven geven aan iedereen die door hetzelfde heengaat of is gegaan en daarom doen ze dit jaar mee aan de Nieuwjaarsduik.

Renze Poortinga maakte bekend dat er al 1500 euro is opgehaald voor de KWF. Hierna werd het startschot geven door de burgemeester en gingen de 60 bikkels in het koude water van ongeveer 6 graden.

Met een harde wind was het voor sommige mensen heel even in het water en meteen er weer uit. Sommigen zwommen tot aan het einde van de haven en weer terug. Het Burumer Amusementskoor "Haven in Zicht" speelde enkele nummers. Na afloop was er voor iedereen koffie, chocolademelk en snert.

U kunt uw bijdrage voor KWF doneren via de actie van Jasmijn Froukje.

