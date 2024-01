Geitefok vraagt met oudejaarstunt aandacht voor woningtekort

ma 1 januari 2024, 11.05 uur

OLDEBERKOOP - De twee meter hoge letters die de bouw van de nieuwe Leeuwarder wijk Middelsee markeren duiken op in Oldeberkoop. Oudejaarsvereniging De Geitefok vraagt met deze stunt aandacht voor het woningtekort.

Terwijl er in Leeuwarden een compleet dorp bij wordt gebouwd met 3200 woningen moeten ze in Oldeberkoop blij zijn met een tiental huizen.

De letters zijn in de nacht van 28 december ontvreemd. De ploeg heeft een bakwagen gehuurd en hier alle letters met de hand in getild. "Zwaar werk omdat het erg nat en drekkerig was, maar het is gelukt", zo laat de Geitefok aan WâldNet weten.

De boodschap van de stunt is duidelijk: er moet meer gebouwd worden. Het tekort aan woningen is volgens Maikel Siegersma, voorzitter van de oudejaarsploeg, een groot probleem: "Door het tekort aan betaalbare woningen wordt de leefbaarheid van de kleinere dorpen minder. Jongeren zijn genoodzaakt te vertrekken."

Van de 27 nieuwe woningen die de komende tijd gebouwd gaan worden zijn er slechts 10 geschikt voor starters. Siegersma vindt dit niet genoeg: "Dat is echt te weinig. Uiteindelijk zijn jongeren wel de toekomst van het dorp. En daar wordt nu te weinig voor gedaan."

Ook trekken er steeds meer mensen uit de steden richting Friesland. "Begrijpelijk. Het is hier natuurlijk prachtig. En wie wil er tegenwoordig nog in een stad wonen?" Maar de komst van deze stedelingen zorgt ook voor een probleem. Siegersma vervolgt: "Meestal hebben zij meer geld te besteden en kunnen ze hier dus sneller een woning kopen. De jongeren uit het dorp staan vervolgens met lege handen."

De oudejaarsploeg is blij met de woningen die worden gebouwd in Leeuwarden maar is van mening dat de kleinere dorpen niet uit het oog moeten worden verloren. Met het ontvreemden van de letters hoopt De Geitefok ook Oldeberkoop weer op de kaart te zetten. "Ik hoop dat we volgend jaar een grotere kaart nodig hebben", grapt Siegersma.

De afgelopen jaren wist de vereniging te stunten met onder meer de ontvreemding van het Legobeeld van André Hazes uit Amsterdam en de Top 2000-letters uit Hilversum.

FOTONIEUWS