Brandweer werd 72 keer opgeroepen tijdens jaarwisseling

ma 1 januari 2024, 10.41 uur

LEEUWARDEN - De Friese brandweer is vanaf oudejaarsnacht 0.00 uur tot nieuwjaarsochtend 8.00 uur 72 keer gealarmeerd. Dit is iets minder dan vorig jaar. Toen betrof het aantal alarmeringen 78.

"Het ging hier om allemaal relatief kleine branden en vreugdevuren. In de aanloop naar oudejaarsnacht is de brandweer twee keer gealarmeerd voor een middelbrand, in Leeuwarden en in Drachten." zo laat de brandweer weten.



Algemeen Directeur Veiligheidsregio Fryslân Wim Kleinhuis stelt dat op de meeste plekken in onze provincie sprake was van een gezellige jaarwisseling. "Onze mensen hebben het de hele nacht – en in de aanloop daarnaartoe - druk gehad met een aantal branden en kleinere incidenten. Gelukkig hebben we op het merendeel van de plekken ons werk kunnen doen en werden we daarbij nauwelijks gehinderd door omstanders. We hebben ons van tevoren – ook samen met de andere hulpdiensten en gemeenten -goed voorbereid op mogelijke escalaties. De samenwerking met de verschillende hulpdiensten is bij alle inzetten uitstekend verlopen. Een compliment voor alle hulpverleners die afgelopen nacht aan het werk waren."