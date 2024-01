Aanhanger met rotzooi in brand gezet in Burdaard

ma 1 januari 2024, 4.25 uur

BURDAARD - Op een kruising aan de Steenendamsterweg in Burdaard werd tijdens de jaarwisseling een aanhanger met rotzooi in brand gezet. De brandweer van Ferwert werd om 2.43 uur opgeroepen voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een laaiend vuur. Omdat de brand een gevaar was voor de omgeving en passeren niet meer mogelijk was, werd besloten om de brand zo snel als mogelijk te blussen.

Een vrachtwagen van de gemeente is daarna gekomen om de restanten af te voeren.

Brand in Marrum

Om 3.23 uur werd nog ook nog een brand gemeld in het centrum bij Marrum, bij de voormalige Chinees. Ook daar kon niemand de weg meer passeren en was er - ondanks de vele regen - redelijk groep mensen op de been. De brandweer is nog wel in de buurt geweest maar is daarna ook weer verdwenen, evenals enkele politieauto's.

Uiteindelijk is gewacht op de ME zodat de brandweer op veilige wijze het vuur kon blussen.