Busje en auto in botsing op Uterwei bij Surhuizum

wo 20 december 2023, 20.58 uur

SURHUIZUM - Een bestelbusje en een auto kwamen woensdagavond in de stromende regen met elkaar in botsing. Het ongeval vond omstreeks 20.35 uur plaats op de Uterwei (N358) bij Surhuizum.

Zowel de politie, een ambulance als de brandweer van Surhuisterveen werden opgeroepen voor het ongeval. Bij aankomst waren de personen al uit de voertuigen. De brandweer heeft daarop voor o.a. licht gezorgd. Ook werd één van de inzittenden opgevangen in de brandweerauto.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Het gebeurde op de kruising met It Langfal. Na de botsing belandde de bestelbus in de sloot.

Geen gewonden

Vanwege de afhandeling van het ongeval is de Uterwei enige tijd afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. In de bestelbus zat alleen een bestuurder. In de personenauto zaten twee personen. De betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS