Heengezonden automobilist stapt opnieuw in auto en belandt in sloot

wo 20 december 2023, 18.05 uur

DOKKUM - Een 22-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân heeft het woensdag wel erg bont gemaakt. De man werd aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs en het rijden met een ongeldig rijbewijs. Dit gebeurde langs de Dongeradyk in Dokkum.

De auto waar de man in reed was eerder betrokken geweest bij tanken zonder te betalen.

De automobilist werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd bloed afgenomen en proces-verbaal opgemaakt. Het tanken zonder te betalen wordt civielrechtelijk afgehandeld.

Nadat de bestuurder was heengezonden, bleek dat hij opnieuw met de auto was vertrokken. Agenten die onderweg waren om de bestuurder opnieuw van de weg te halen, zagen dat hij daar zelf al voor had gezorgd.

De man lag langs de Nijtsjerksterwei bij Nes met zijn auto in de sloot. Hij raakte niet gewond en werd opnieuw aangehouden. De auto is in beslag genomen.