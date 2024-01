Burgemeester legt last onder dwangsom op aan straatdealer

wo 20 december 2023, 13.04 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer heeft maandag aan een persoon uit de gemeente Leeuwarden een last onder dwangsom opgelegd. Kramer is tot de conclusie gekomen dat betrokkene aan het drugs dealen was in Dokkum.

Betrokkene heeft het bepaalde in artikel 2:74 van de APV overtreden. In dit artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (APV), is aangegeven dat het verboden is om middelen, als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, af te leveren, aan te bieden of te verwerven.

Betrapt in Dokkum

De man werd op 30 september 2023 door de politie staande gehouden. Hij werd betrapt op de Stationsweg in Dokkum waar hij drugs dealde met een andere persoon. Bij de verdachte werd een behoorlijk geldbedrag en twee telefoons aangetroffen. De telefoons zijn in beslag genomen.

Geen aanhouding

De man is niet door de politie aangehouden maar wel aangemerkt als verdachte in handel van harddrugs. Uit de mobiele telefoons werd duidelijk dat hij naar verschillende adressen werd gestuurd. Onder deze adressen zijn ook locaties die bij de politie bekend staan als zijnde handelslocaties.

Uit getuigenverklaringen bleek verder dat betrokkene al geruime tijd in verdovende middelen verhandelde.

Burgemeester Kramer kan aan alle overtreders een dwangsom opleggen. "Jaseker, it hoege net allinnich ynwenners fan myn gemeente te wêzen. Ek minsken út oare gemeenten, dy ’t yn myn gemeente yn drugs hannelje, kin ik dizze straf oplizze", aldus de burgemeester.

Nieuwe beleidsregel

Sinds 8 november jl. is de Beleidsregel ’drugshandel en harddrugsgebruik op straat’ van kracht waardoor er in gevallen van \'straathandel’ een last onder dwangsom opgelegd kan worden. Dit ter hoogte van € 5.000,- per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 20.000,-. Dit bedrag moet worden betaald als de overtreder opnieuw in de fout gaat.

De Leeuwarder heeft de genoemde bedragen ook opgelegd gekregen. Met het nieuwe beleid wil de gemeente drugshandel op straat tegengaan. Door drugshandel ontstaat een gevoel van onveiligheid bij burgers. De aantasting van het veiligheidsgevoel telt zwaar mee in de hoogte van de last onder dwangsom.