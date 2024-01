Hoe bevalt de nieuwe homepage van WâldNet?

wo 20 december 2023, 11.29 uur

BURGUM - Sinds enkele weken maakt WâldNet gebruik van een nieuwe homepage. Alle vaste lezers krijgen hem automatisch te zien. Met de nieuwe homepage willen we proberen om alle belangrijke informatie in één keer in beeld te brengen.

Lezers die liever de normale homepage willen zien, kunnen dat nog altijd instellen. Bovenaan staat de optie om deze weer in beeld te brengen. Na een week komt de nieuwe homepage weer in beeld zodat iedereen een tweede kans krijgt om eraan te wennen.

WâldNet is benieuwd naar de eerste reacties. In de tijdlijn komt alles in beeld dat de lezer graag wil zien. Vaak zijn dat berichten die gekoppeld zijn aan de woonplaats. Het is dus belangrijk om de juiste woonplaats in te stellen via Mijn account.

Laat in de reacties je mening horen. We horen graag hoe je een en ander ervaart. Misschien heb je ook nog ideeën. De homepage zal nog aangevuld worden met nog meer informatie welke gekoppeld is aan jouw woonplaats. Denk hierbij aan agenda items, woninginbraken en foto’s. Het zal dan ook mogelijk zijn om bepaalde berichten uit te schakelen.