Roemeen (46) na tien jaar opgepakt na inrijden op agenten

di 19 december 2023, 18.31 uur

HEERENVEEN - Een 46-jarige man uit Roemenië is maandag door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van het, ruim tien jaar geleden, inrijden op twee politieagenten bij een controle op een bedrijventerrein in Heerenveen.

Het incident vond plaats op 3 augustus 2013. De betrokken agenten hebben daarbij op de auto geschoten.

Na het incident verdween de man en was hij lange tijd spoorloos. Zijn auto werd aangetroffen op de Zanden in Heerenveen. De Roemeense verdachte kon uiteindelijk worden getraceerd door een DNA-match; er waren bloedsporen van hem gevonden in de auto. De verdachte zat voordat hij werd overgeleverd aan Nederland vast in eigen land.

Grote impact

Het incident had destijds een grote impact op de betrokken agenten. Zij hebben zich dusdanig bedreigd gevoeld dat ze genoodzaakt waren om gericht op de auto te schieten. Een aanrijding kon worden voorkomen.

Sepot

Eerder zijn twee Roemeense mannen aangehouden voor betrokkenheid bij deze zaak. Zij bleken bij de maandag aangehouden verdachte in de auto te hebben gezeten en niet de auto te hebben bestuurd. De zaak tegen deze verdachten is om die reden geseponeerd.

Rechtbank

De Roemeense man wordt donderdag 21 december 2023 voorgeleid voor de rechter-commissaris en zal zich op 12 maart 2024 moeten verantwoorden bij de rechtbank in Leeuwarden.