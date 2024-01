Katholieke kerk in Dokkum verwelkomt iedereen met kerst

di 19 december 2023, 17.00 uur

DOKKUM - De katholieke kerk in Dokkum zet op kerstavond de deuren open. Iedereen is welkom om samen kerstliederen te zingen en de nachtmis mee te beleven. Op eerste kerstdag is sopraan Johanna Bart te gast in de kerk.

De mis op kerstavond is een bijzonder begin van het kerstfeest. Dit jaar wordt begonnen met het samen zingen van kerstliederen en daarna draagt pastor Paul Verheijen de mis op. Na afloop is er chocolademelk en kerstbrood.

De kerstavondviering op zondag 24 december begint om 20.00 uur in de Sint Bonifatiuskerk, ingang aan de Koningstraat in Dokkum.

Johanna Bart

Ook de viering op eerste kerstdag is bijzonder. Het Caeciliakoor heeft deze viering een speciale gast: sopraan Johanna Bart. Deze klassiek geschoolde zangeres zal solo enkele kerstliederen zingen. Johanna Bart studeerde aan het conservatorium in Groningen en treedt regelmatig op.

Iedereen is welkom om deze kerstviering mee te maken. De viering op eerste kerstdag begint om 10.00 uur in de Sint Bonifatiuskerk, ingang aan de Koningstraat in Dokkum.