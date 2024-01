Koninklijke Damstra versterkt positie met overname Sikma Installatie

di 19 december 2023, 9.24 uur

DRIEZUM - Koninklijke Damstra Installatiegroep neemt per 1 januari 2024 Sikma Installatie in Sneek over. De overname zorgt voor een stevigere positie van Koninklijke Damstra Installatiegroep in Súdwest Fryslân en omstreken.

Onder Koninklijke Damstra Installatiegroep vallen Koninklijke Damstra Installatietechniek te Driezum, Damstra Service & Onderhoud te Leeuwarden en Groningen, Damstra Duurzaam te Driezum en Faber & Wijnberg Installatietechniek op Ameland.

Als familiebedrijf wil Koninklijke Damstra Installatiegroep blijven ondernemen en groeien om voldoende dekking in Noord Nederland te houden en nog dichter bij hun klanten te staan. De focus ligt hierbij op de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe. Deze overname biedt Koninklijke Damstra Installatiegroep de kans om haar dekking in Súdwest Fryslân uit te breiden.

Sikma Installatie is een installatiebedrijf dat actief is als totaal installateur. Om de toekomst van hun bedrijf te waarborgen voor hun medewerkers en klanten hebben Ron en Alex Sikma gekeken naar mogelijkheden in de vorm van een overname. Deze overnamepartner hebben zij gevonden in de Koninklijke Damstra Installatiegroep.

Als familiebedrijf met haar vakmanschap en lange ervaring, sinds 1947, sluit Sikma Installatie goed aan bij de tradities en waarden van de Koninklijke Damstra Installatiegroep dat reeds 113 jaar bestaat. Ron en Alex Sikma, huidige eigenaren van Sikma Installatie, vertellen hierover: "Bij overname door een passende partij kunnen krachten worden gebundeld en kunnen wij de expertise blijven bieden zoals onze klanten van ons gewend zijn.

De Koninklijke Damstra Installatiegroep is een organisatie van meerdere bedrijven, die allen actief zijn op het gebied van installatietechniek waarbij ieder bedrijf zijn eigen identiteit zoveel mogelijk behoudt. Het grote voordeel van deze overname is dat de bedrijven kunnen samenwerken waar nodig en tegelijk zelfstandig kunnen werken".

De naam Sikma Installatie zal onder de Koninklijke Damstra Installatiegroep gehandhaafd blijven. De activiteiten van Sikma Installatie blijven dus onveranderd. De heer Alex Sikma zal werkzaam blijven als vestigingsleider bij Sikma Installatie.