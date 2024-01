Drugshandel op Schiermonnikoog: twee jongens opgepakt

ma 18 december 2023, 17.03 uur

SCHIERMONNIKOOG - De politie heeft in de afgelopen dagen twee jongens van 17 jaar opgepakt op Schiermonnikoog. Ze worden verdacht van drugshandel.

De 17-jarige jongen uit Groningen werd zondag door de politie op het eiland aangehouden. Hij had een handelshoeveelheid softdrugs bij zich. Na zijn verhoor is hij heengezonden en drugs is in beslag genomen.

Het onderzoek van de politie ging verder en maandag konden agenten een 17-jarige eilander aanhouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.