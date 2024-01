Inbraken in Suwâld, Hurdegaryp en Gytsjerk

ma 18 december 2023, 16.00 uur

TYTSJERK - In de dorpen rondom Tytsjerk vonden er afgelopen weekeinde drie inbraken plaats. De politie laat weten dat zij een stijging van het aantal inbraken ziet in de donkere wintermaanden.

Een woning aan de Cornelis Wielsmastrjitte in Gytsjerk was zaterdag als eerste aan de beurt. De inbraak vond omstreeks 20.30 uur plaats. Er is aangifte gedaan en de politie kon nog niet melden of er ook goederen gestolen zijn.

Omstreeks 21.00 uur werd er zondagavond ingebroken in een huis aan de Burgemeester Drijberweg te Hurdegaryp. Bij deze inbraak werden goederen buitgemaakt. In de nacht volgde een inbraak aan de Ds Pelstraat in Suwâld. Deze inbraak vond omstreeks 1.00 uur plaats.

De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden en dat de inbraken in onderzoek zijn. Zo zijn er onder andere buurtonderzoeken gedaan. De politie adviseert om altijd een lamp aan te zetten (op timer) als je weg gaat. Zorg ook dat de tuin verlicht is. Bij het zien van een verdachte situatie kunt u altijd 112 bellen.