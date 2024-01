Gevaarlijke vuurwerkopslag ontdekt in Oentsjerk

ma 18 december 2023, 11.52 uur

OENTSJERK - Het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft aan een inwoner van Oentsjerk een last onder dwangsom opgelegd. De persoon had een grote hoeveelheid consumentenvuurwerk en professioneel illegaal vuurwerk aanwezig.

Het vuurwerk werd gevonden in een schuur bij een woning aan de Rengersweg in Oentsjerk. Dit levert een overtreding op van het Bouwbesluit, de Woningwet en het Vuurwerkbesluit.

"De last onder dwangsom houdt in dat bij een volgende overtreding, betrokkene een dwangsom moet betalen." aldus een verklaring van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het gebruik en opslaan van een grote hoeveelheid consumentenvuurwerk en zwaar professioneel vuurwerk kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Het in bezit hebben van grote hoeveelheden consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk is aan strenge eisen verbonden en alleen toegestaan aan personen met gespecialiseerde kennis.

Het niet op de juiste wijze opslaan van dit vuurwerk brengt daarbij grote veiligheidsrisico’s met zich mee. In het geval van een calamiteit lopen de brandweer, politie, omwonenden en voorbijgangers extra risico, doordat zij niet op de hoogte zijn van de opslag van een grote hoeveelheid vuurwerk.

Update

De betrokkene liet in een reactie weten dat het zeker niet om een grote hoeveelheid ging, zoals de gemeente aangaf. Hij had in december 2022 vier vuurwerkpotten gekocht die hij nooit had aangestoken in verband met de harde wind. Verder zouden er volgens hem 20 pakjes nitraat zijn aangetroffen.

