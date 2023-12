Raad akkoord met 2 miljoen 'extra' voor bouw MFA in Jistrum

za 16 december 2023, 17.10 uur

BURGUM - De Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) van Jistrum kan beginnen met de aanbesteding van de bouw van het MFA in het dorp. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelde donderdagavond een budget van 6.543.593 euro beschikbaar.

Aanvankelijk lag er een akkoord voor ruim 4.6 miljoen euro maar door de stijgende bouwkosten bleek dit budget te laag en moest het worden verhoogd met zo'n 40%.

Financiële zorgen

Raadslid Dineke Wagenaar (VVD) vond de verhoging te fors. Ze stelde voor om 1 miljoen euro minder beschikbaar te stellen onder het motto 'mei wat moat, dat moat". In haar ogen kon er op creatieve wijze wel wat geld bezuinigd worden. Ook zouden andere initiatieven mogelijk geen geld krijgen. "Wy ha net in ûneindige jildpot."

CDA'er Gert van der Meijden zag er geen probleem in en zag ook geen extravagante dingen in het project. "Er zijn geen marmeren vloeren of gouden deurknoppen, het is gewoon functioneel naar de functies die gevraagd zijn door het dorp."

Kritische blik

Aleida Agema (PvdA/GroenLinks) vroeg luidop af wat er dan nog versoberd kon worden als het aan de VVD lag. Ze beaamde dat het project de tijd niet mee heeft gehad met de stijgende bouwkosten. Jan Pieter van der Velde (FNP) stond ook vierkant achter het project maar met een kritische blik naar de toekomst. Hij begrijpt de zorgen van de VVD wel. Zijn partij wil ook dat er geld beschikbaar blijft voor de bouw van een andere MFA in een ander dorp.

Arbitrair

Douwe Hooijenga (ChristenUnie) liet weten dat hij het pijnpunt van de VVD begrijpt. Hij ziet alleen niet hoe je 'zo maar' een bedrag kan noemen. "Dit is arbitrair, wy witte net wat der foar yn it plak komt of wat it op giet leverjen en in herûntwerp nimt ek kosten mei sich mei".

Compliment voor dorp

Wethouder Tytsy Willemsma wees als eerste naar de tegenslagen die er waren waaronder het wegvallen van de kinderopvang. "En ek dat is oplost en ha wy foar elkoar krigen". Op deze wijze zit er voor de komende jaren een goede exploitatie onder. Ze gaf het dorp een groot compliment. Het amendement van de VVD ontraadde Willemsma.

Willemsma benadrukte ook dat het college zich juist inspant om ondanks de inflatie en extra kosten toch ook een versobering te realiseren. "Jo amendement hat in oprop dien mar dat ha wy eigenlijk al dien oan de foarkant".

Uiteindelijk stemde alle raadsleden met uitzondering van de VVD voor het uitbreiden van het budget voor het MFA.