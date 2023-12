2023 is op zes na zonnigste jaar ooit gemeten

za 16 december 2023, 9.59 uur

BURGUM - Na het bizarre zonrecordjaar 2022 kon het in 2023 alleen maar tegenvallen met de hoeveelheid zonneschijn. Sommige maanden verliepen somber, maar op jaarbasis was het toch weer een zeer zonnig jaar.



Foto: Weeronline

Tot nu toe scheen de zon bijna 1900 uur tegen 1773 normaal. Dit levert een zevende plaats op in de lijst met zonnigste jaren.

Het aantal zonuren zal naar verwachting nog grofweg 20 uur oplopen en daarmee blijft 2023 op de zevende plaats. Landelijk gemiddeld scheen de zon dit jaar 41% van de daglichtperiode, waar dit normaal 38% is. In Vlissingen scheen de zon 45% van de tijd en in Twente 38%.

Opmerkelijk is dat de top 10 van zonnigste jaren bijna geheel bestaat uit jaren van deze eeuw. Dit past in de trend van klimaatverandering dat het steeds zonniger is geworden in de afgelopen decennia. De belangrijkste reden hiervoor is de afgenomen luchtvervuiling. Wanneer de lucht vies is ontstaat namelijk veel gemakkelijker hardnekkige mist.

Daarnaast is de lucht in ons warmere klimaat droger geworden. Dit komt doordat in een warmer klimaat het bodemvocht sneller verdampt en uiteindelijk is er niet meer genoeg vocht beschikbaar voor verdamping. Hierdoor daalt dan de luchtvochtigheid met tot gevolg meer zonneschijn. Ook lost laaghangende bewolking makkelijker op in een warmere atmosfeer.

Meeste zon in Zeeland

In Zeeland scheen de zon dit jaar het meest met in het westen van de provincie (inclusief de zonuren die nog verwacht worden) 2000-2070 zonuren. In Vlissingen scheen de zon tot nu toe het meest met bijna 2050 zonuren en dit zal komende weken nog verder oplopen. Ook op Terschelling komt de hoeveelheid uit op meer dan 2000 uur en elders langs de kust 1900-2000 uur.

Recordzonnige junimaand

Juni heeft verreweg de grootste bijdrage geleverd met maar liefst 50% meer zon dan normaal. Met 328 uur zon tegen 214 normaal was het de zonnigste juni allertijden. Überhaupt zijn er weinig maanden nog zonniger geweest dan juni 2023. Alleen juli 2018 en mei 1989 waren nog iets zonniger met 332 en 329 zonuren.