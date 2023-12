Iepenloftspul de Harkema speelt in 2025: the Phantom op 'e Harkema

vr 15 december 2023, 14.53 uur

HARKEMA - In september 2025 brengt Iepenloftspul de Harkema een nieuw theaterstuk op de planken: the Phantom op 'e Harkema.

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen onthulde vrijdag het spandoek op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema. Theo Smedes zal de regie van het 'iepenloftspul' voor zijn rekening nemen.



De bekroonde musical 'The Phantom of the Opera', gemaakt door Andrew Lloyd Webber, neemt het publiek mee op een reis vol passie en emotie. Het verhaal gaat over een gemaskerde man die zijn woonplek heeft onder het operagebouw van Parijs. Hij wordt verliefd op de operazangeres Christine.

De audities van het theaterstuk beginnen na de zomer van 2024.