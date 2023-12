Overlopen inbrekers bedreigen bewoner en slaan op vlucht

vr 15 december 2023, 11.55 uur

SURHUISTERVEEN - Een bewoner van de Nachtegaal in Surhuisterveen schrok zich een hoedje toen hij donderdagavond thuiskwam. Hij zag omstreeks 18.45 uur dat er twee insluipers in zijn huis rondliepen.

Bij het zien van de bewoner bedreigde het duo hem. Daarna sloegen ze op de vlucht.

De politie is na de woninginbraak ter plaatse gekomen en er is nog gezocht naar de inbrekers. Er werd die avond niemand meer aangetroffen. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden.



Vanwege het onderzoek wil de politie niet bekendmaken of er ook iets is gestolen uit het huis. De bewoner heeft aangifte gedaan.