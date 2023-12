UNIS Group in Grou breidt wederom fors uit

do 14 december 2023, 12.45 uur

GROU - Afgelopen weken zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het pand van UNIS Group aan de Jister in Grou. In totaal komt er ruim 3.000 m2 bij. Dit brengt UNIS Group op een oppervlakte van +/- 20.000 m2, wat gelijk staat aan 4 voetbalvelden.

Met deze uitbreiding wordt het magazijn voor elektronische modules vergroot, worden de testfaciliteiten onder zwaardere vermogens uitgebreid en komt er meer ruimte voor de opslag van componenten. Hierdoor kan UNIS Group aan de groeiende behoeften van de klanten blijven voldoen.

Een bijkomend voordeel van deze nieuwbouw is dat alle UNIS-panden op de Jister en de Biensma met elkaar verbonden zullen zijn. Dit creëert een naadloze verbinding tussen verschillende delen van het bedrijf en bevordert de samenwerking en efficiëntie tussen de verschillende afdelingen.