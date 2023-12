Brandweer blust brand in vrachtwagen met pulp

do 14 december 2023, 11.41 uur

SUMAR - De brandweer van Burgum moest donderdag rond het middaguur in actie komen voor een brand aan de Solcamastraat in Sumar. Er was brand ontstaan in de oplegger gevuld met pulp.

De chauffeur heeft zijn voertuig geparkeerd nabij Essity en wachtte daarna op de komst van de brandweer. Hij had de brand zelf opgemerkt toen hij even stil stond. Op een zeker moment is de klep geopend en viel een deel van de pulp uit de vrachtwagen.

De pulp komt uit het riool dat op bepaalde momenten leeggeschraapt worden. Het zijn resten van bijvoorbeeld wc-papier en dergelijke. De chauffeur was onderweg naar Pelletpers Friesland.

De brandweer kon vervolgens beginnen met blussen. Met een verreiker is de pulp uit elkaar gehaald zodat de brand beter bestreden kon worden.

FOTONIEUWS