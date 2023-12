Wethouder De Vries zet zich landelijk in voor Sociaal Platteland

do 14 december 2023, 9.38 uur

DOKKUM - Wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân is deze maand toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van P10. "Het is voor mij een eer om op deze manier landelijk bij te dragen aan een socialer platteland", aldus wethouder De Vries.

P10 is een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten en zij bundelen de krachten om het geluid van het platteland te laten horen richting de

landelijke en Europese politiek. Het verband bestaat in totaal uit 31 gemeenten, verspreid over heel Nederland. Samen zetten ze zich in voor een robuust platteland met vitale dorpen.

De Vries wordt als Dagelijks Bestuurslid verantwoordelijk voor programma Sociaal Platteland. In dit programma wordt gewerkt aan een toekomstbestendig, sociaal platteland. Hierbij is onder meer aandacht voor sociale cohesie, zorg en ontmoeting.

Wethouder De Vries besluit: "De komende jaren

komen er grote opgaven op ons af als het gaat om de zorg op het platteland. We zullen hiervoor met

elkaar naar oplossingen moeten zoeken. Daarbij moeten we de kracht van de gemeenschappen op

het platteland gebruiken. Het Rijk moet daar vervolgens langjarige financiering voor beschikbaar

stellen."