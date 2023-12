Tweede keer brandweer-inzet bij Sonac deze maand

do 14 december 2023, 9.27 uur

SUMAR - De brandweer van Burgum moest woensdagavond uitrukken voor een brandmelding bij Sonac aan de Damsingel in Sumar. De brandweer werd even voor 23.00 uur opgeroepen voor de brand.

Het is vooralsnog onbekend wat er deze keer loos was.

Het is de tweede keer dat de brandweer deze maand uitrukte naar Sonac. Op maandag 4 december kwam de brandweer aan het begin van de middag in actie. Er was toen een brandje ontstaan in isolatiemateriaal rondom een buis in de fabriek.