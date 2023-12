Raadsvergadering vanavond in publiekshal vanwege biovergisters Sonac

do 14 december 2023, 9.15 uur

BURGUM - De gemeente houdt donderdagavond de raadsvergadering in de publiekshal van het gemeentehuis in Burgum. Het is de allereerste keer dat de vergadering in de publiekshal wordt gehouden.

Tytsjerksteradiel verwacht een hoge opkomst omdat de gemeenteraad moet besluiten over de biovergisters bij Sonac.

Multinational of inwoners?

De raad kan kiezen tussen een Amerikaanse multinational of de leefomgeving van de Burgumers en Sumarders. De ontwikkeling van Burgum komt bovendien helemaal op slot te staan. Ook is niet duidelijk hoe duurzaam de biovergisters zijn als je slachtafval en andere afvalproducten gaat verwerken.

Integriteitskwestie

Ook zijn veel ogen op deze avond gericht op raadslid Age Kramer van het CDA. Onthoudt hij zich van stemmen of niet? Zijn werkgroep Burgum 2040 deed in november een inspraak tijdens het Iepen Poadium. Er is hierdoor een belangenverstrengeling ontstaan, ook al stapte hij op de dag van inspraak uit deze werkgroep (n.a.v. vragen van deze site, red.).

De Leeuwarder Courant meldt donderdag dat de grootste partij in Tytsjerksteradiel heeft aangegeven tegen te gaan stemmen. De vergisters passen niet goed in de omgeving en ook zijn er zorgen over de stankoverlast. De VVD en BVNL zijn naar verwachting ook tegen. Het CDA en PvdA/GroenLinks waren lange tijd voor de plannen maar het is onbekend of de raadsleden hun standpunt hebben gewijzigd.

De raadsvergadering begint donderdag om 19.00 uur in de publiekshal van het gemeentehuis in Burgum.

Wil je meer informatie? Kijk hier op de site van de gemeenteraad.