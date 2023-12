Kerstshow Clay Corners Bigband in SibrandahÃ»s

Kerstshow Clay Corners Bigband in Sibrandahûs

do 14 december 2023, 9.00 uur

SIBRANDAHûS - De Clay Corners Bigband is dit jaar de hoofdact op de \'Jûn foar de Krystnacht’ in Kloosterkapel Sibrandahûs. Dit jaarlijkse benefietconcert ten bate van de stichting Make-A-Wish wordt traditiegetrouw op de avond van 23 december gehouden.

Naast deze Dokkumer bigband, die sinds jaar en dag onder leiding staat van Gerard Viet, zullen diverse gasten hun muzikale medewerking verlenen aan deze grootse Christmas Show.

De Clay Corners Bigband is een graag geziene gast op straatevenementen en/of festivals, waaronder de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Maar het 20-koppige gezelschap verkeert momenteel volop in kerstsferen en heeft daarom een bijzondere kerstshow samengesteld met tal van bekende songs. Op het programma staan natuurlijk Jingle Bells en Let it snow, maar ook nummers van bijvoorbeeld Shakin Stevens, Wham en The Pogues. En dat alles in een onvervalste kerstaankleding.

Tijdens de Christmas Show treden ook een aantal gasten op. Zangeres Wybrig Boerrigter (van Nancy and the Sinatras) en \'ús eigen’ Pyt Palstra zullen de bigband vocaal ondersteunen. Brant Visser speelt mee op contrabas.

Clay Corners Bigband bestaat inmiddels al 33 jaar en is onderdeel van muziekschool Opus 3. De band kent een rijke historie in Dokkum en wijde omgeving en heeft in de loop der jaren heel wat aanstormend talent en oudgedienden in haar gelederen mogen verwelkomen en vaak weer moeten laten gaan. Een mooie mix van jong en oud met bandleider Gerard Viet als dé constante factor.

Make-A-Wish

Zoals ieder jaar komt de opbrengst van het benefietconcert geheel ten goede aan de stichting Make-A-Wish. Deze stichting laat wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte in vervulling gaan. Het jaarlijkse benefietconcert op de \'Jûn oar de Krystnacht’ - de naam zegt het al - wordt 's avonds gehouden. De deuren gaan om 20.00 uur.

Kaarten à €12 zijn verkrijgbaar aan de deur. Meer info: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl