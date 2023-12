OPA moet stoppen met inzameling oud papier op aanhanger

wo 13 december 2023, 10.50 uur

BURGUM - De Oud Papier Aktie (OPA) van de Protestantse Gemeente Bergum (PGB) in Burgum moet stoppen met de wijze waarop ze nu oud papier inzamelen. De inzameling met vrijwilligers op landbouwaanhangers is te gevaarlijk, in de ogen van de gemeente.

Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel bracht het nieuws maandag persoonlijk over aan het bestuur van OPA. Het nieuws viel rauw op hun dak. Al 50 jaar halen de vrijwilligers het oud papier op en veel clubs en verenigingen profiteren van de financiële bijdragen die ze bij elkaar verzamelen.

Te gevaarlijk

Nu het gemeentebestuur geen ontheffing verleend, is OPA genoodzaakt te stoppen. De gemeente vindt het te gevaarlijk dat er gereden wordt met aangepaste landbouwaanhangers waarbij vrijwilligers bovenop de rijdende aanhangers staan. In 2022 deed zich een incident voor waarbij een vrijwilliger gewond raakte. De verzekering keerde uiteindelijk niets uit omdat de werkwijze in strijd is met de verkeerswetgeving.

Op fiets

De gemeente stelde nog wel voor om bijvoorbeeld op de fiets achter de wagens aan te rijden. Voorzitter van het CvK van de PGB, Jan van der Meer, ziet dat niet zitten. "Door de vele verkeersbewegingen is dit niet veilig" zo laat hij weten. Er zijn geen andere manieren in zijn ogen. "Deze conclusie kon snel worden getrokken zonder daar wekenlang over te vergaderen..." aldus Jan van der Meer.

Het college laat weten dat er verschillende gesprekken zijn gevoerd maar zonder resultaat. Hierdoor is uiteindelijk besloten om OPA niet opnieuw aan te wijzen als inzamelaar voor 2024.

OPA heeft aangekondigd om in bezwaar te gaan tegen het besluit van het college van B&W.