Inboedel failliete houthandel Schuilenga onder de hamer

di 12 december 2023, 12.51 uur

Deze week is de veiling gestart met de inboedel van de failliet verklaarde houthandel Schuilenga in Surhuisterveen. Het gaat om machines, bedrijfsinventaris en grote hoeveelheden hout. Schuilenga was een begrip in Surhuist......