Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de juiste plek

di 12 december 2023, 12.30 uur

BUITENPOST - De Kruidhof, stichting MOA en de gemeente Achtkarspelen hebben hun samenwerking verstevigd. Dit deden ze door maandag afspraken te ondertekenen waarin ze vastleggen meer met elkaar samen te werken en elkaar te versterken.

Samenwerking

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij participatiebedrijven De Kruidhof en stichting MOA verschillende werkzaamheden uitvoeren. Ze werken met begeleiding, ieder naar eigen vermogen en kunnen.

Door (re-integratie) trajecten wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor hen verkleind. Om dit te bereiken is een verbetering van de samenwerking nodig.

"Om te zorgen dat onze inwoners op de juiste (re-integratie) plek terechtkomen is het belangrijk dat De Kruidhof, stichting MOA en de gemeente van elkaar weten welke vorm van werk of re-integratie het beste past bij de inwoner," aldus wethouder van der Tuin.

Dit vraagt om een goede inrichting van het inkoop-, toegangs- en doorstroomproces. "Hierover hebben we afspraken gemaakt die eraan bijdragen de samenwerking op een goede manier verder vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat de Gebiedsteams snel kunnen schakelen om de inwoner een passende plek te bieden."

Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Iedereen die kan werken, maar het op de reguliere arbeidsmarkt niet zonder ondersteuning redt, valt onder de Participatiewet. ‘Iedereen doet mee’, naar eigen vermogen en kunnen. Dit is vastgelegd in het Participatiebeleid. De gemeente heeft de taak om inwoners die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt ervaren te ondersteunen bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk.

Op de foto:

V.l.n.r. boven: Carolien van der Meulen (MOA) Hein Drost (De Kruidhof), Wiranda van Rijs (gemeente) Gert Jan Modderman (gemeente) Gea Hiemstra (gemeente) Bonita Bergsma

V.l.n.r. onder: Johan Slaakweg (MOA), Sipko Postma (MOA) Lea van der Tuin (gemeente) Hans Hoekstra (gemeente) René van der Kooi (gemeente) Gerben de Haan (De Kruidhof)