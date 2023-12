1800 banen weg bij FrieslandCampina, helft in Nederland

di 12 december 2023, 9.15 uur

LEEUWARDEN - Zo'n 1800 arbeidsplaatsen gaan in de komende twee jaar verloren bij FrieslandCampina. De eerste 1200 banen verdwijnen in 2024.

"Het betreft hier arbeidsplaatsen in vrijwel alle onderdelen van de organisatie." zo laat het bedrijf weten in een persbericht.

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: "Vandaag is een zware dag voor FrieslandCampina. We hebben de afgelopen periode de kostenstructuur van onze organisatie tegen het licht gehouden en kondigen nu moeilijke, maar noodzakelijke stappen aan om onze kosten structureel te verlagen."

"We beseffen dat de mededeling over het verlies van arbeidsplaatsen een grote impact heeft op de betrokken mensen. We zullen dan ook ons uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden in deze moeilijke tijd. Deze kostenbesparingen moeten ertoe bijdragen dat FrieslandCampina goed kan concurreren en winnen in de markt, in het belang van onze medewerkers en leden-melkveehouders."

Expedition 2030

FrieslandCampina heeft eerder aangekondigd dat het vanaf 2026 een jaarlijkse bruto kostenbesparing van 400 tot 500 miljoen euro wil realiseren; hiervan kan 180 tot 200 miljoen euro worden toegeschreven aan de aangekondigde vermindering van arbeidsplaatsen.

De kostenbesparingen zijn onderdeel van Expedition 2030, de aangescherpte strategie die erop is gericht FrieslandCampina’s positie als toonaangevende, innovatieve en duurzame speler in de zuivelindustrie te versterken. Een deel van de jaarlijkse besparingen zal nodig zijn om inflatie te compenseren.

De resterende margeverbetering zal evenredig worden verdeeld tussen investeringen in duurzame groei en het verhogen van de nettowinst van de onderneming. Voor de realisatie van de kostenbesparingen worden in 2023 eenmalige kosten van maximaal 170 miljoen euro geboekt.

Als gevolg van de tegenvallende resultaten in 2023 en bovengenoemde eenmalige kosten wordt er over 2023 geen contante nabetaling aan de leden-melkveehouders uitgekeerd.