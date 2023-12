Foutje: 'drempel met knipoog' binnen drie maand verdwenen

vr 08 december 2023 18.25 uur

MOARRE - In Ljussens en Moarra keken de mensen drie maanden geleden vreemd op toen 'vanuit het niets' een kleine drempel op de Moarsterwei werd geplaatst. Het motief in de bestrating moest een spoorlijn voorstellen.

Bij de gemeente Noardeast-Fryslân kwamen ze er ook snel achter dat het motief 'met een knipoog naar het verleden' nergens op leek. De plek was bovendien verkeerd gekozen. De voormalige spoorbaan lag vroeger op een heel andere plek.

Verkwisting

"Dit is jild oer de balke goaie" zo laat een bewoner uit Moarre deze site weten. Met de aanleg was 11.000 euro gemoeid. Het dorp had bovendien veel liever gehad dat er een drempel was geplaatst op de Skyligerwei omdat daar vaak snel gereden wordt. "Dêr is gjin jild foar en op in oar plak wurdt der mei jild smiten..."

Foutje

De gemeente Noardeast-Fryslân bevestigt dat de uitvoering van de bestrating mislukt is. "De huidige uitvoering lijkt niet op een spoorbaan en de aannemer heeft de bestrating niet op de juiste plek aangelegd." Het idee was dat de voormalige spoorlijn via de bestrating weer herkenbaarder zou worden in de weg. Na de restauratie van de oude melkfabriek was hiervoor de tijd rijp. Alleen ging alles mis.

Historisch besef

De gemeente laat weten dat de aannemer volgend jaar een nieuwe poging gaat wagen met de 'juiste figuratie' in de bestrating. En dan op de goede plaats. "Vanuit historisch besef is het van wezenlijk belang dat de bestrating op de juiste plek (ter hoogte van spoorwegovergang) ligt. Daarom is de huidige bestrating (inmiddels) weggehaald..."

Skyligerwei

Noardeast-Fryslân zegt bovendien niet doof te zijn voor de wens uit Moarre om de gevaarlijke Skyligerwei veiliger te maken. De gemeente is op de hoogte maar er bestaan verder nog geen plannen om daar een drempel aan te leggen.

De gemeente benadrukt dat de 'mislukte drempel met figuratie' niet als verkeersremmer was bedoeld. Het was een zogenaamde koppelkans om 'twee vliegen in één klap te slaan'. Inmiddels ligt er na ruim twee maanden weer een vlak stuk asfalt op de bewuste plek.

Heb jij toevallig nog een foto van de drempel bij daglicht? Stuur hem op, zodat we hem erbij kunnen zetten.

FOTONIEUWS