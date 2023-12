Gemeentelijke wens: fietstunnel bij McDonald's Dokkum

do 07 december 2023 16.56 uur

DOKKUM - Er zou eigenlijk een fietstunnel moeten komen bij de rotonde bij de McDonald's in Dokkum. Op dit moment is de fietsoversteekplaats bij de rotonde Murmerwoudsterweg/N361 onveilig.

Zowel de gemeente Noardeast-Fryslân als Dantumadiel zouden het liefst een fietstunnel zien op deze plek. De veiligheid voor fietsers wordt bevorderd en ook wordt het dan gemakkelijker om 'door' te fietsen. Nu moeten fietsers soms lang wachten voordat ze de oversteek kunnen maken.

Het knelpunt is inmiddels onder de aandacht gebracht bij wegbeheerder provincie Fryslân.De oversteek maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsroute van Dokkum via Damwâld en Feanwâlden naar Burgum. De huidige oversteek is ondermaats voor deze hoofdfietsroute.

De provincie laat in een reactie weten dat zij beschikt over beperkte financiële middelen. Het is nog onbekend of de provincie prioriteit gaat stellen aan het veiliger maken van deze oversteekplaats.

De twee gemeenten hopen dat de provincie de handschoen snel gaat oppakken. De gemeenten zijn bovendien bereid om een eventueel initiatief te steunen (zodra het er is).

