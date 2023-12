Vrees in Marrum dat 'oude chinees' in vlammen opgaat

wo 06 december 2023 15.55 uur

MARRUM - Inwoners van het dorp Marrum vrezen dat het pand van de voormalige Chinees aan de Lage Herenweg wel eens in brand kan gaan vliegen. Dorpsbelang Marrum / Westernijtsjerk uitte onlangs haar zorgen in een brief aan de gemeente.

Voor dorpsbelang is het pijnlijk om nu al meerdere keren te constateren dat zij dit jaar helemaal geen antwoord hebben gekregen van Noardeast-Fryslân. Ook andere vragen kregen tot op heden geen antwoord.

'De Chinees'

Het voormalige Chinese restaurant is al jaren een doorn in het oog voor veel inwoners van Marrum. Men vreest dat elke dag de kans groter wordt dat het gebouw in vlammen opgaat. Met de donkere decembermaand en de jaarwisseling in het verschiet, is de kans daarmee nog groter.

Mestvergister

Het dorp maakt zich ook zorgen over dat er mogelijk een mestvergister wordt geplaatst aan de Botniaweg 6. Op dit moment is dat niet mogelijk dankzij een Voorbereidingsbesluit Mestvergisters maar dit besluit verloopt begin volgend jaar. "De tijd begint te dringen om dit definitief te regelen." aldus Dorpsbelang.

Wisselplaats

Ook maakt het dorp bezwaar tegen de komst van een wisselplaats voor huishoudelijk- en GFT afval langs de Botniaweg. Het plan (uit november 2022) hiervoor bestaat ook al meer dan een jaar maar ook hier heeft de gemeente tot op heden nog nooit uitsluitsel gegeven.

