Opnieuw voor duizenden euro's aan duiven gestolen

do 30 november 2023 09.44 uur

HARKEMA - Bij een duivenhouder aan de Nijewei in Harkema is woensdagnacht opnieuw ingebroken. Dit gebeurde ook in de nacht van 24 op 25 november.

Er zijn een groot aantal kostbare postduiven van het terrein gestolen. De waarde van de gestolen duiven wordt op meerdere tonnen geschat.

De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen: "Wie heeft er de afgelopen dagen een verdachte situatie opgemerkt in de omgeving van de Nijewei? Of heeft u een deurbel- of beveiligingscamera in de omgeving en is er mogelijk iets op deze beelden te zien? Dan komen we graag met u in contact. Bel de politie op 0900-8844."