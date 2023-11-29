Friese kampioenschappen Volièrevogels
SURHUISTERVEEN - Friese kampioenschappen Volièrevogels.
𝗩𝗼𝗴𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗿𝗵𝘂𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗲𝗻 𝗲.𝗼. 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗞𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻 𝗩𝗼𝗹𝗶𝗲́𝗿𝗲𝘃𝗼𝗴𝗲𝗹𝘀.
𝗕𝗶𝗷𝗻𝗮 𝟲𝟬𝟬 𝘃𝗼𝗴𝗲𝗹𝘀 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝘃𝗮𝗻𝗮𝗳 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟯𝟬 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘁𝗲 𝗯𝗲𝘄𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝗲 𝗟𝗮𝗻𝘁𝗲𝗮𝗿𝗻𝗲 𝘁𝗲 𝗦𝘂𝗿𝗵𝘂𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗲𝗻. 𝗗𝗶𝘁 𝗷𝗮𝗮𝗿 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗲𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝗱, 𝘄𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗮𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗹𝗶𝗱 𝗶𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗶𝗲𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗼𝗳 𝗵𝗮𝗮𝗿 𝘃𝗼𝗴𝗲𝗹𝘀 𝗺𝗼𝗰𝗵𝘁 𝗶𝗻𝘇𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻.
𝗗𝗶𝘁 𝗵𝗲𝗲𝗳𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗼𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗹𝗲𝘂𝗸 𝗶𝗻𝘇𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘃𝗲𝗹𝗱 𝗴𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱, 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗿𝗼𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 𝗮𝗮𝗻 𝘃𝗼𝗴𝗲𝗹𝘀. 𝗗𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗼𝘁𝘀 𝗼𝗺 𝗱𝗶𝘁 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽 𝘁𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴𝘁 𝘂 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘂𝗶𝘁 𝗼𝗺 𝗼𝗽 𝗲́𝗲́𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘇𝗼𝗲𝗸𝗷𝗲 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗲 𝗟𝗮𝗻𝘁𝗲𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝘂𝗿𝗵𝘂𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗲𝗻.
𝗗𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗲 𝗶𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀.
𝗗𝗲 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗯𝗲𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗲𝗻𝗱 𝗼𝗽:
• 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟯𝟬 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝟭𝟵.𝟬𝟬 - 𝟮𝟮.𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿
• 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗱𝗮𝗴 𝟭 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝟭𝟰.𝟬𝟬 - 𝟮𝟮.𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿
• 𝘇𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝟭𝟬.𝟬𝟬 - 𝟭𝟮.𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿
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Net binnen....
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