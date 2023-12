Brandweer bevrijdt Sinterklaas uit molen

za 25 november 2023 16.38 uur

BURUM - In Burum zaten de kinderen zaterdagmorgen in spanning. Sinterklaas zou aankomen in haven De Dwinger in Burum. Om half twaalf had iedereen zich verzameld bij de haven. Er werden enkele Sinterklaas liedjes gespeeld door Brassband Advendo. Het wachten duurde lang maar alsnog verscheen sinterklaas niet met de stoomboot… Opeens kwamen er twee Roetveeg Pieten aanfietsen, ze waren opzoek naar Sinterklaas.

Een Roetveeg Piet had Sinterklaas om hulp horen roepen, waarop de Piet 112 belde. Brandweer Kollum kwam met spoed ter plaatse. De brandweer heeft de deur van de molen opengebroken en hebben Sinterklaas en enkele Pieten uit de molen kunnen bevrijden. Jaco Kingma van de organisatie vroeg Sinterklaas wat hij in de molen deed.

Sinterklaas vertelde dat hij opzoek was naar een groot Pietenhuis en dacht meteen aan de molen. Aangekomen in de molen waaide de deur dicht en zaten ze opgesloten. Nadat Sinterklaas uit de molen was gehaald door de brandweer, werd een rondrit door het dorp gemaakt richting het naar het dorpshuis. ’s Middags was in het dorpshuis een Meet &t Greet.

